В мечети на северо-востоке Парижа вооруженный мужчина открыл стрельбу, серьезно ранив одного человека.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Инцидент случился в воскресенье вечером.

Мечеть расположена на улице де Танжер в 19-м административном районе города. На момент, когда стрелок вошел в мечеть, там находилось 15 человек.

В результате стрельбы множественные огнестрельные ранения получил 32-летний мужчина. Его госпитализировали.

Сам злоумышленник скрылся с места происшествия на скутере.

По данным местных СМИ, инцидент произошел из-за спора между двумя верующими. Сама мечеть не была бы целью злоумышленника.