Об этом сообщает агентство Anadolu.
Инцидент случился в воскресенье вечером.
Мечеть расположена на улице де Танжер в 19-м административном районе города. На момент, когда стрелок вошел в мечеть, там находилось 15 человек.
В результате стрельбы множественные огнестрельные ранения получил 32-летний мужчина. Его госпитализировали.
Сам злоумышленник скрылся с места происшествия на скутере.
По данным местных СМИ, инцидент произошел из-за спора между двумя верующими. Сама мечеть не была бы целью злоумышленника.
- Ранее сообщалось, что в офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки, штат Висконсин, произошла стрельба. Несколько человек погибли.