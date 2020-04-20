Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Парижа.

В муниципалитете объяснили, что с конца 19 века в городе существует две независимых сети водоснабжения. В одной протекает очищенная питьевая вода, в другой — непитьевая, которая очищается только от мусора и используется для полива растений и уборки улиц. Обе сети подлежат усиленному надзору во время пандемии.

В 4 из 27 проб непитьевой воды, взятых в воскресенье, 19 апреля, выявили “присутствие в незначительных количествах” коронавируса COVID-19. Как именно вирус попал в систему водоснабжения города не сообщается.

В связи с выявлением COVID-19 в системе водоснабжения, властями было принято решение прекратить использование непитьевой воды и провести анализ возможных рисков. Теперь уборка улиц осуществляется с использованием питьевой воды.