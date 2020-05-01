Власти города Лунд (Швеция) приняли решение разбросать в Центральном парке куриный помет, чтобы таким образом избежать массового скопления людей во время запланированного фестиваля, посвященного Вальпургиевой ночи.

Об этом сообщает ВВС.

Такое решение власти приняли для того, чтобы из-за массового скопления людей в городе не возникла новая вспышка коронавируса COVID-19.

Глава комитета по окружающей среде Густав Лундблад отметил, что в парке разбросали тонну куриного помета.

“Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля”, – сказал он.

Благодаря помету власти рассчитывают на то, люди будут придерживаться социальной дистанции.

“Мы не хотим стать эпицентром коронавируса, поэтому делаем все возможное, чтобы подпитать газон и сохранить здоровье людей”, – добавил он.

Стоит отметить, что Вальпургиева ночь происходит в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Отмечается, что на данный момент в Швеции подтверждено 20 300 случаев заражения коронавирусом. При этом 2462 человека умерли от COVID-19.