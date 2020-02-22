В партии "Слуга народа" до сих пор нет ни одного официального сотрудника и ни одного местного отделения со статусом юрлица.

Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.

Так, КИУ проанализировал последний отчет партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2019 года (октябрь-декабрь).

“В соответствии с ним в партии официально не работает ни один сотрудник и нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица”, – отмечается в сообщении.

Согласно данным отчета, партия потратила 479 млн грн, однако из них ни одной гривны на заработную плату.

В КИУ отмечают, что такая ситуация может свидетельствовать о тенизации работы в “Слуге народа”.

“Мы предполагаем, что часть работ, таких как ведение бухгалтерии или уборка офиса, могут выполнять на контрактной основе. Однако работа такой структуры как парламентская партия предполагает легальную деятельность десятков человек, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой. На практике ситуация с нулями в отчете “Слуги народа” может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в тени, а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де-факто отчет партии показывает, что “Слуга народа” остается преимущественно виртуальной политической силой”, – подчеркнул председатель КИУ Алексей Кошель.

В организации также привели статистику сотрудников и ячеек других парламентских партий:

• ВО “Батькивщина” — 96 сотрудников, свыше 600 ячеек;

• “Европейская Солидарность” — 39 сотрудников, 29 местных организаций со статусом юрлица;

• “Оппозиционная платформа — За життя” — 3 сотрудника, 30 ячеек;

• “Голос” — 6 сотрудников, 13 ячеек.

Ранее в КИУ со ссылкой на отчет “Слуги народа” за третий квартал 2019 года уже сообщали, что партия не тратит денежные средства на выплату зарплат, так как в данной политсиле официально не трудоустроен ни один человек. С тех пор ситуация не изменилась.