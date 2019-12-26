Об этом он рассказал журналу “Новое время”.
“Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн”, – сказал Арахамия.
Несмотря на это, он считает депутатскую зарплату “очень деликатным вопросом” и сказал, что не может дать однозначный ответ, “имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно”.
В отношении себя Давид Арахамия заметил, что он “человек не бедный” и может себе позволить не думать о зарплате, которую “тратит на благотворительность”. Что же касается остальных представителей партии, то, по мнению Арахамии, большинство “слуг” являются простыми людьми.
“А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство – это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью”, – добавил Арахамия.
- Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что некоторые его коллеги в Правительстве и их заместители просят более высокие зарплаты, так как пришли на работу без “финансовой подушки” и не могут на достойном уровне содержать семьи.