Глава парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия выразил мнение, что зарплата нардепов Верховной Рады должна быть от 70 до 100 тыс. грн,.

Об этом он рассказал журналу “Новое время”.

“Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн”, – сказал Арахамия.

Несмотря на это, он считает депутатскую зарплату “очень деликатным вопросом” и сказал, что не может дать однозначный ответ, “имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно”.

В отношении себя Давид Арахамия заметил, что он “человек не бедный” и может себе позволить не думать о зарплате, которую “тратит на благотворительность”. Что же касается остальных представителей партии, то, по мнению Арахамии, большинство “слуг” являются простыми людьми.

“А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство – это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью”, – добавил Арахамия.