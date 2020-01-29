Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

“Комитет по регламенту Ассамблеи пришел к выводу, что полномочия трех национальных делегаций, оспариваемых по процедурным соображениям при открытии сессии, – Молдовы, Испании и Российской Федерации – должны быть ратифицированы. Мнение комитета было представлено в письме президенту, которое было зачитано сегодня утром на пленарном заседании без обсуждения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что комитет рассмотрел обжалование полномочий российской делегации на основании того, что некоторые делегаты из РФ были избраны на нелегальной основе в оккупированном Крыму, а также вхождения части российских делегатов в санкционные списки ЕС. В итоге комитет пришел к выводу, что их полномочия должны быть ратифицированы.

Также сообщается, что отдельное обжалование полномочий российской делегации по существенным причинам сегодня обсудят в ПАСЕ. В частности, будет обсуждаться принятие резолюции, в которой описывается процесс запуска нового трехстороннего механизма реагирования на нарушения уставных обязательств членов Совета Европы.

Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 27 января и продлится до 31 января.