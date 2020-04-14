Об этом написал замглавы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.
“Несколько недель все кто только может, побуждают граждан оставаться дома. Наша Церковь устами решений Синода, обращений Предстоятеля – призывает оставаться дома. Объясняя это христианским долгом заботы о ближних. Другие конфессии делают такие же заявления”, – напомнил он.
Также Зоря подчеркнул, что даже Московский патриарх Кирилл призвал людей оставаться дома.
“А митрополит Онуфрий (глава Украинской Православной Церкви Московского Патриархата – Ред), после скандала вокруг массовых собраний в Черновцах и Ровно, после сообщений о 90 больных в Лавре, после госпитализации митр. Павла (настоятеля Киево-Печерской лавры – Ред), который месяц назад призвал “ничего не бояться и всем приходить” – обращается к пастве”, – пишет архиепископ ПЦУ.
При этом Евстратий подчеркивает, что митрополит Онуфрий в своем обращении не сказал ни слова о необходимости оставаться дома.
“Ни слова о том, что массовые мероприятия запрещены. Ни слова о четких разъяснениях, которые были получены от Национальной полиции, что скопление возле храмов – не должны иметь места”, – написал он.
При этом архиепископ подчеркнул, что в Православной Церкви Украины тоже хотели бы, чтобы на Пасху люди молились в храмах.
“Но сейчас они должны оставаться дома! Пример Лавры наглядно объясняет – почему. Надеюсь, что за дни Страстной недели удастся достучаться до сознания руководства МПВУ, чтобы они заявили хотя бы то, что заявил их патриарх”, – уточнил он.
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