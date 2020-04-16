Об этом сообщает Православная церковь Украины.

У ПЦУ отметили, что карантин не отменяет Пасху, однако вносит определенные коррективы в его празднование. Там напомнили, что в этом году пасхальные блюда не будут совместно святить в храме и на прихрамовой территории. Разрешено освящать пасхи только в маленьких населенных пунктах, селах и поселках городского типа, на улице, непосредственно возле дома или во дворе, с соблюдения “социальной дистанции”.

“Если же случилось так, что вы живете в большом городе и не успели приобрести именно освященную пасху, то вы можете самостоятельно ее обрызгать освященной водой. Сделать это стоит в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах”, – говорится в сообщении.

В церкви советуют верующим принять участие в Пасхальной литургии дистанционно и не идти в храм, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности. В ПЦУ объяснили, что во время молитвы дома важно совершать ее перед иконой и внимательно слушать богослужение, “находясь в доме, словно в храме, придерживаться обычных правил участия в церковном богослужении”.

Касательно плащаницы, ее в этом году вынесут, однако церемония будет происходить без поцелуев, а обнесение вокруг храма разрешается только тем, кто принимает участие в службе, с соблюдением безопасной дистанции.

“Также помолимся дома за усопших ближних в поминальные дни после Пасхи. Наши священнослужители обязательно будут вместе с вами посещать кладбища, однако позже – совершение заупокойных молитв переносятся на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года)”, – подытожили в ПЦУ.