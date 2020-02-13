Об этом говорится в сообщении ПЦУ на странице в Facebook.

Православной церковью почитается несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в День влюбленных 14 февраля, известный в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен 269 году.

Все святые, которые совершили свой подвиг до 1054 года в Западной Европе, то есть до разделения на Западную и Восточную Церковь – это уважаемые православные святые. Поэтому святого Валентина чтут и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики почитают его 14-го февраля (однако не у общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в “Римском мартирологе”, где указаны местные дни памяти); православные – 12-го августа.

К тому же праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина. Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин “венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II”. Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит грубую ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания.

Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданским законом и который закреплялся христианами совместным причастием и оглашением перед членами общины.

Стоит отметить, что Папа Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и посвятил ему день памяти 14 февраля. Вероятно, это было сделано для того, чтобы вытеснить языческое празднество, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства.

“Мы, в Православной церкви Украины, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году”, – говорится в сообщении ПЦУ.