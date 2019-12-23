Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

“Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни только попытки сейчас прорекламировали ее предложениями “удвоения празднования”) потенциально “законсервируют” в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед”, – пишет он.

При этом Зоря также подчеркнул, что на сегодняшний день риски от подобной реформы реальны и очевидны, в отличие от пользы от нее.