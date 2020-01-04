Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

“Мы движемся в направлении утверждения ПЦУ. За это время мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но нужно время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния”, – подчеркнул он.

Митрополит Епифаний опроверг утверждения представителей УПЦ МП о переходе в ПЦУ менее 100 приходов и захватах храмов.

“Это не соответствует действительности. К сожалению, церковь, являющаяся РПЦ в Украине, чем-то уподобляется той пропаганде, которая несется со стороны российского государства по отношению к Украинскому государству и вообще к украинской церкви… Этих общин около 600. Возможно, все общины пока юридически не перерегистрировали свои уставы, возникли определенные коллизии. Но де-факто перешло около 600 приходов. Де-юре, возможно, пока еще не все оформили соответствующие документы”, – объяснил предстоятель ПЦУ.

Митрополит уточнил, что также есть “очень много приходов”, которые уже готовы к переходу в Православную церковь Украины, и это вопрос времени.

Он также выразил уверенность, что в этом году состоится признание ПЦУ со стороны нескольких поместных православных церквей.

“У нас есть признание со стороны Элладской православной церкви, есть признание со стороны Александрийского патриархата, который является вторым по чести после Вселенского патриарха в диптихе. Эти церкви в общем играют важную роль в православном мире. И мы увидим, что в следующем (разговор записывалась в последние дни декабря — ред.) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс”, – подчеркнул митрополит Епифаний.