В Пекине (Китай) с 17 июня стартовали ограничительные карантинные меры, чтобы противостоять распространению новой вспышки коронавирусной инфекции. На территории повышен уровень экстренного реагирования.

Об этом заявил заместитель ответственного секретаря пекинского городского правительства Чэнь Бэй, сообщает “Синьхуа”.

Карантин предусматривает, что школьные занятия переводятся в дистанционный формат, а возобновление учебы в вузах приостанавливается.

Что касается профессиональной занятости населения, то предприятия и различные компании могут работать, но власти призывают вводить гибкие рабочие режимы и переходить на дистанционную работу.

Строго ограничены выезды из Пекина без серьезной необходимости. Если человеку необходимо покинуть город, то при выезде он обязан предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Те, кто приезжают в город, должны пройти тестирование.

Также в сообщении сказано, что в связи с новой вспышкой, на рынках сельскохозяйственной продукции, а также в ресторанах и жилых микрорайонах, проводятся противоэпидемическая дезинфекция и карантинные работы.

Напомним, что в период с 11 по 15 июня в столице Китая было выявлено 106 местных случаев заражения COVID-19. Во вторник 16 июня в Пекине был зарегистрирован 31 новый подтвержденный случай локального заражения коронавирусом.