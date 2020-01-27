В столице Китая зафиксировали первую смерть от нового коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в городе Ухань

Об этом сообщает агенство AFP.

В понедельник, 27 января, в столице Китая была зафиксирована первая смерть от смертельного коронавируса.

Комиссия по здравоохранению Пекина заявила, что погибший — 50-летний мужчина. Причиной его смерти стала дыхательная недостаточности. Известно, что за 20 дней до смерти он посещал город Ухань, где новый коронавирус был обнаружен впервые.

Смерть в Пекине увеличивает число погибших от нового вируса до 82. Всего известно о более чем 2700 инфицированных по всей стране. Самым молодым инфицированным пациентом считается девятимесячный ребенок, которого лечили в Пекине.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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