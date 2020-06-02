В Пентагоне отметили, что развертывание армии для подавления протестов в США неуместно.

Об этом идет речь в материале CNN.

Ранее Трамп объявил, что если руководители штата или города откажутся “предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей”, он будет ссылаться на Закон о восстании, закон 1807 года, который позволяет президенту развернуть вооруженные силы США для подавления гражданских беспорядков.

Чиновники Пентагона говорят CNN, что ситуация еще не требует развертывания военнослужащих действующей армии.

“Я считаю, что мы в Америке не должны привыкать к тому, что военнослужащие оказываются в положении, когда им приходится обеспечивать безопасность”, – сказал генерал-майор армии Томас Карден.

Ранее Трамп пригрозил, что использует Закон о восстании, так как протесты охватили многие города США после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Президент США призвал правоохранительные органы “доминировать над людьми”.

“Необходимо, чтобы местные правоохранительные органы были ответственными”, – сказал представитель министерства обороны, ссылаясь на законы, запрещающие военным выполнять правоохранительные функции в Соединенных Штатах.

Кроме того, некоторые подразделения Национальной гвардии испытывают дискомфорт в связи с миссией по обеспечению гражданского порядка, из которых в США сейчас мобилизовано больше, чем когда-либо в истории.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США, с членами антифашисткой организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем — обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.