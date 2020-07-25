В Министерстве обороны США (Пентагон) заявили о том, что собираются опубликовать имеющуюся информацию о зафиксированных случаях, касающихся появления неопознанных летающих объектов (НЛО).

Об этом сообщили в газете The New York Times, ссылаясь на инсайдеров в Пентагоне.

Доклад обнародует специальная группа Пентагона, изучающая НЛО.

В сообщении напомнили, что официально в Пентагоне давно нет секретного подразделения, которое занималось бы случаями, связанными с НЛО. Несмотря на это, американские военные и дальше фиксировали и изучали всевозможные случаи, связанные с появлением неопознанных объектов в небе.

В частности, этим занимались представители специального подразделения Управления военно-морской разведки – Рабочей группы по изучению НЛО (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force).

В профильном комитете Сената США озвучивали доклад, в котором упомянули о расходах на эту спецслужбу. Так о ней и ее работе стало известно журналистам.

Теперь группа планирует рассказать о конкретных случаях, связанных с НЛО. На это у них будет 180 дней со дня разрешения от разведки.

Инсайдеры, ранее работавшие в подобном подразделении, пояснили журналистам, что цель военных не столько в том, чтобы следить именно за НЛО, сколько мониторить – как используют какие-либо инновационные технические устройства в сфере авиации потенциальные противники США – Китай или Россия, к примеру.

По словам сенатора Марко Рубио, который возглавляет комитет по разведке, были случаи появления НЛО над американскими военными базами. Такие случаи вызвали обеспокоенность. Он считает, что эти факты могут свидетельствовать о “технологическом скачке” определенной страны, конкурирующей с США.