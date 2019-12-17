В министерстве обороны США подозревают, что в Северной Корее планируют новые испытания, которые вызывают опасения на фоне возможных дипломатических столкновений с США.

Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне отметили, что напряженность усиливалась в последние недели, когда Пхеньян провел серию испытаний оружия и вел словесную войну с президентом США Дональдом Трампом.

“Мы заем о разговорах об испытаниях. Я думаю, что они будут продолжаться, пока в КНДР не получат желаемый результат”, – сказал Эспер.

Эксперты говорят, что Северная Корея может возобновить испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), приостановленные с 2017 года, что будет восприниматься в Вашингтоне как крайне провокационное.

“Я наблюдаю за Корейским полуостровом уже четверть века. Так что я знаком с их тактикой, с их буйством, и я думаю, что нам нужно серьезно сесть и обсудить политическое соглашение, которое денуклеаризирует полуостров”, – сказал Эспер.

Министр отказался называть какие конкретно испытания проводят в Корее, но отметил, что надеется на то, что сторонам удастся урегулировать эту проблему дипломатическим путем.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что будет разочарован, если узнает, что в КНДР действительно что-то разрабатывается.

Для переговоров в Сеул (Южная Корея) уже прибыл американский дипломат Стивен Бигун.

Но в КНДР ответили, что если Вашингтон не сменит вектор переговоров, то они готовы воспользоваться “новыми методами”.

В то же время Китай и Россия предлагают отменить ряд санкций в отношении КНДР.

В воскресенье, 15 декабря, государственные СМИ КНДР сообщили, что Северная Корея успешно провела еще одно испытание на месте запуска спутника с целью “сдерживания и подавления ядерной угрозы США”. Это было второе испытание за неделю.

Напомним, что Северная Корея установила крайний срок до конца этого года, чтобы заключить сделку с США по денуклеаризации, от которой Пхеньян ждет значительного ослабления санкций.