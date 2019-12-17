Об этом сообщает Reuters.
В Пентагоне отметили, что напряженность усиливалась в последние недели, когда Пхеньян провел серию испытаний оружия и вел словесную войну с президентом США Дональдом Трампом.
“Мы заем о разговорах об испытаниях. Я думаю, что они будут продолжаться, пока в КНДР не получат желаемый результат”, – сказал Эспер.
Эксперты говорят, что Северная Корея может возобновить испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), приостановленные с 2017 года, что будет восприниматься в Вашингтоне как крайне провокационное.
“Я наблюдаю за Корейским полуостровом уже четверть века. Так что я знаком с их тактикой, с их буйством, и я думаю, что нам нужно серьезно сесть и обсудить политическое соглашение, которое денуклеаризирует полуостров”, – сказал Эспер.
Министр отказался называть какие конкретно испытания проводят в Корее, но отметил, что надеется на то, что сторонам удастся урегулировать эту проблему дипломатическим путем.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что будет разочарован, если узнает, что в КНДР действительно что-то разрабатывается.
Для переговоров в Сеул (Южная Корея) уже прибыл американский дипломат Стивен Бигун.
Но в КНДР ответили, что если Вашингтон не сменит вектор переговоров, то они готовы воспользоваться “новыми методами”.
В то же время Китай и Россия предлагают отменить ряд санкций в отношении КНДР.
В воскресенье, 15 декабря, государственные СМИ КНДР сообщили, что Северная Корея успешно провела еще одно испытание на месте запуска спутника с целью “сдерживания и подавления ядерной угрозы США”. Это было второе испытание за неделю.
Напомним, что Северная Корея установила крайний срок до конца этого года, чтобы заключить сделку с США по денуклеаризации, от которой Пхеньян ждет значительного ослабления санкций.
- Ранее лидер Северокорейской народной республики Ким Чен Ын заявил, что продолжает поддерживать тесные доверительные отношения с американским президентом Дональдом Трампом.
- В начале октября Северная Корея провела очередной запуск своих ракет в сторону Японского моря после того, как было заявлено о переговорах с США о денуклеаризации.
- Предыдущие переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в конце февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое и завершились без подписания какого-либо соглашения.