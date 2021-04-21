Очільник Стратегічного командування адмірал військово-морських сил Чарльз Річард заявив, що успіхи Росії та Китаю в космічній та ядерній галузях викликають занепокоєння у Пентагону.

Про це він сказав рід час слухань в комітеті Сенату щодо збройних сил.

Саме стратегічне командування США, представником якого є Річард, відповідає за підтримку ядерної тріади країни. Це стратегічні бомбардувальники, підводні човни та міжконтинентальні балістичні ракети.

Він назвав Китай та Росію домінуючими стратегічними противниками, в арсеналі яких є ядерна зброя.

“Досягнення Китаю та Росії підривають наші можливості стримування звичайними засобами”, – сказав адмірал.

Він звернув увагу на те, що Китай швидко розширює свої стратегічні можливості та наближається до подвоєння ядерних запасів до 2030 року. За словами адмірала, міжконтинентальні балістичні ракети Китаю можуть бути розташовані на тягачах, тобто їх не видно. Крім цього, Китай має сучасні стратегічні бомбардувальники шостого покоління та підводні човни, які можуть переносити ядерну зброю.

“Китай здатен реалізувати будь-яку стратегію використання ядерної зброї на регіональному рівні, й зовсім скоро зможе зробити це в міжконтинентальних масштабах”, – сказав військовий.

Що стосується Росії, Річард назвав її країною, яка залишається “ядерною стратегічною загрозою”. За його словами, в країні продовжуються займатися модернізацією звичайного та ядерного озброєння. Він зазначив, що вона завершена на 80%. При цьому, США ще навіть не почали модернізацію свого ядерного потенціалу.

Адмірал резюмував, що через загрози з боку Китаю та Росії пріоритет Пентагону сьогодні – модернізація ядерної тріади.

Його заяву щодо глобальних загроз з боку Китаю та Росії доповнив очільник Космічного командування США генерал армії Джеймс Дікенсон. Він сказав, що Китай швидко розвиває свою космічну галузь, що загрожує США. За його словами, Китай активно інвестує в розвиток космічної галузі та вже має понад 400 супутників на орбіті.

Що стосується Росії в цьому аспекті, Дікенсон вказав на те, що російська військова доктрина закликає використовувати зброю для “створення загрози для космічних сил та засобів США та їх союзників”. Тому США намагаються розширити наявні та створити нові космічні можливості.