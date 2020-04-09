В период действия карантинных мер в Киеве не будут отключать горячую воду потребителям.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Каждый год сразу после завершения отопительного сезона столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему сезону. И проведение гидравлических испытаний – это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства, которое определяет порядок и сроки проведения испытаний. Но, по моему поручению, на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что городские власти также хотят изменить формат гидравлических испытаний.

“Мы подготовили обращение к Правительству – внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов”, – заявил Кличко.

Он заверил, что у жителей столицы “горячая вода должна быть”.

Если же возникнут проблемы с водоснабжением, Кличко советует обращаться в “Контактный центр города Киева” по номеру 1551.

(На видео – с 11:50)