В период карантина из-за COVID-19 количество безработных в Украине может возрасти до 2 млн человек.

Об этом в эфире “Радио НВ” сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

По словам Чижикова, в “карантинном” секторе работают порядка 4 млн человек, их них около 1 млн не трудоустроены официально.

“Порядка 3,5 млн человек у нас работает неофициально — работают, производят, но не оформлены или оформлены по-особенному. В “карантинной” отрасли по нашим подсчетам около 1 млн человек. Плюс официально там работает около 2,9 млн. То есть “карантинный” сектор это порядка 4 млн”, — объяснил он.

Без работы из-за пандемии COVID-19 могут остаться около половины не трудоустроенных официально граждан, задействованных в “карантинных” отраслях. Таким образом количество безработных в стране может достичь 2 млн.

“Безработица, если посмотреть из этого миллиона неофициальных, коснется плюс-минус половины. Можно предполагать, что на время карантина безработица может возрасти с 1,5 до почти 2 миллионов, а это уже существенно для нашей страны”, — добавил он.

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