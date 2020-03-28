Об этом в эфире “Радио НВ” сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
По словам Чижикова, в “карантинном” секторе работают порядка 4 млн человек, их них около 1 млн не трудоустроены официально.
“Порядка 3,5 млн человек у нас работает неофициально — работают, производят, но не оформлены или оформлены по-особенному. В “карантинной” отрасли по нашим подсчетам около 1 млн человек. Плюс официально там работает около 2,9 млн. То есть “карантинный” сектор это порядка 4 млн”, — объяснил он.
Без работы из-за пандемии COVID-19 могут остаться около половины не трудоустроенных официально граждан, задействованных в “карантинных” отраслях. Таким образом количество безработных в стране может достичь 2 млн.
“Безработица, если посмотреть из этого миллиона неофициальных, коснется плюс-минус половины. Можно предполагать, что на время карантина безработица может возрасти с 1,5 до почти 2 миллионов, а это уже существенно для нашей страны”, — добавил он.
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