В американському штаті Південна Кароліна на законодавчому рівні додали розстріл до видів покарання, як смертної кари.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Губернатор штату, республіканець Генрі Макмастер підписав відповідний закон.

Тепер ув’язнені в штаті, яким передбачена смертна кара, можуть самостійно обрати: електричний стілець чи розстріл. Однак, це можливо тільки в тому разі, якщо немає в наявності смертельних ін’єкцій.

Зміни до законодавства в цьому аспекті внесли через те, що в штаті все частіше виникали проблеми із реалізацією покарання. В тюрмах просто не було смертельних наркотичних ін’єкцій. Через це доводилося переносити дату смертної кари, що завдавало ще більше психологічних страждань засудженим.

Ще з 2011 року в штаті не проводили смертні кари через використання ін’єкцій.

Читайте также: У США злочинець вимагає смертну кару у вигляді розстрілу

За даними Інформаційного центру зі смертної кари, приблизно 2,5 тисячі чоловіків та жінок очікують на смертну кару в федеральних тюрмах та тюрмах штатів на всій території США.

За 14 днів ув’язненого мають попередити, що смертельної ін’єкції немає в наявності, тому покарання буде або в вигляді електричного стільця або ж розстріл. Якщо ув’язнений відмовиться обирати – за замовчуванням буде використано метод електричного стільця.

Окрім Південної Кароліни, смертельна кара у вигляді розстрілу дозволена в таких штатах, як Юта, Міссісіпі та Оклахома.

Правозахисники не підтримали таке нововведення в штаті та назвали обраний метод покарання “не гуманним”.

За даними Amnesty International, у 2020 році вісім країн стратили засуджених шляхом розстрілу. Серед них – Китай, Іран, Північна Корея, Оман, Катар, Сомалі, Тайвань і Ємен. Розстріли також були зареєстровані в останнє десятиліття в Білорусі, Індонезії, Судані та Об’єднаних Арабських Еміратах.