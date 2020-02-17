Об этом на согласительном совете заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщают #Буквы.
На выступление Гончарука будет отведено 20 минут.
“Я бы предлагал следующий алгоритм работы: 20 минут выступление премьер-министра, вопросы-ответы. И я знаю, что коллеги будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом. Поэтому, если не будет возражений, то добавить еще полчаса времени, чтобы заслушать министра Скалецкую”, – заявил Разумков.
Накануне в Минздраве заявили, что в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая смертельного коронавируса COVID-19.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев.
- По состоянию на 17 февраля жертвами коронавируса на материковом Китае в воскресенье стали 105 человек.