Об этом сообщает Bloomberg.

Учитывая большие размеры таких игр, как Call of Duty или Cyberpunk 2077, внутренний SSD PlayStation 5 объемом 825 ГБ, из которых только 667 ГБ доступно пользователю, кажется довольно небольшим. По данным инсайдеров, разработчики рассматривают возможность добавления второго SSD в пустой слот расширения M.2 консоли PS5. Это может произойти уже летом этого года.

Расширение SSD станет доступным после обновления прошивки. Это обновление также разблокирует высокую скорость вентиляторов, охлаждающих консоль. Возможно, скорость вентиляторов будет зависеть от конкретной игры.

Консоль совместима с SSD, оснащенными интерфейсом PCIe 4.0, но производитель пока не уточнял, какие именно накопители будут поддерживаться.