Об этом сообщает “Укринформ”.

“У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы — их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки … Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов… Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 людям мы будем вести переговоры”, – говорит Лутковская.

По ее словам, из 300 заключенных ко крайней мере 100 человек являются “подтвержденными” (у них есть документы). При этом еще 200 людей содержатся в руках боевиков без документов.

Ранее Валерия Лутковская сообщала, что в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию. При этом она подчеркивала, что данные об “отказниках” еще уточняются.

Таким образом, согласно последней информации, отказались ехать на оккупированные территории 17 человек.