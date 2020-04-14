В Почаевской лавре опровергли распространенную в СМИ информацию якобы о смерти монаха от COVID-19.

Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

“Ряд СМИ со ссылкой на “источники в Киевской администрации” распространили информацию о том, что 13 апреля от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в Киеве. В Свято-Успенской Почаевской лавре опровергли данную информацию”, – говорится в сообщении.

В лавре подчеркнули, что вышеупомянутое сообщение не соответствует действительности: “Никаких летальных случаев монахов Почаевской лавры не было”.