Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП.
“Ряд СМИ со ссылкой на “источники в Киевской администрации” распространили информацию о том, что 13 апреля от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в Киеве. В Свято-Успенской Почаевской лавре опровергли данную информацию”, – говорится в сообщении.
В лавре подчеркнули, что вышеупомянутое сообщение не соответствует действительности: “Никаких летальных случаев монахов Почаевской лавры не было”.
- 13 апреля сообщалось, что уже второй монах Киево-Печерской лавры умер после вспышки в монастыре коронавируса COVID-19.
- Напомним, что в Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрывают на карантин.