Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Отмечается, что праздничная божественная литургия в Почаевской лавре прошла с участием большого количества верующих, которые при этом не соблюдали дистанцию.

Помимо того, служба проходила не на прилегающей территории, а непосредственно в храме.

Правоохранители раздавали заранее подготовленные защитные маски тем прихожанам, которые не имели средств защиты.

Сообщается, что пасхальное богослужение в Почаевской лавре началось в 23:00 и закончилось около 04:30.

В данный момент в полиции рассматривают внесение факта нарушения карантинных норм в Единый реестр досудебных расследований.