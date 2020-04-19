Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.
Отмечается, что праздничная божественная литургия в Почаевской лавре прошла с участием большого количества верующих, которые при этом не соблюдали дистанцию.
Помимо того, служба проходила не на прилегающей территории, а непосредственно в храме.
Правоохранители раздавали заранее подготовленные защитные маски тем прихожанам, которые не имели средств защиты.
Сообщается, что пасхальное богослужение в Почаевской лавре началось в 23:00 и закончилось около 04:30.
В данный момент в полиции рассматривают внесение факта нарушения карантинных норм в Единый реестр досудебных расследований.
- В Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область) 18 апреля провели литургию в присутствии огромного количества верующих и без средств индивидуальной защиты.