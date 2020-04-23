Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.
Беспалый уточнил, что обыски продолжаются с 6:20 утра.
“Массовые обыска в Кузьменко Юли и ее близких”, – сказал адвокат.
При этом, отвечая на вопросы и предложения о помощи в комментариях, он отметил, что “пока все адекватно”, и сообщил, что основанием для обысков стало постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева в рамках уголовного производства по убийству Шеремета.
“Дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то”, – прокомментировал Беспалый.
Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
- 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.