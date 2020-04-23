Сегодня с утра у подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, а также в ее близких, проходят обыски.

Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

Беспалый уточнил, что обыски продолжаются с 6:20 утра.

“Массовые обыска в Кузьменко Юли и ее близких”, – сказал адвокат.

При этом, отвечая на вопросы и предложения о помощи в комментариях, он отметил, что “пока все адекватно”, и сообщил, что основанием для обысков стало постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева в рамках уголовного производства по убийству Шеремета.

“Дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то”, – прокомментировал Беспалый.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.