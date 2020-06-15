Во всех подразделениях Нацполиции Украины установят систему круглосуточного контроля за полицейскими.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Ожидается, что система “Custody Records” позволит избежать нарушения прав задержанных, гарантировать их безопасность и улучшит работу полицейских.

Проект предусматривает обязательную работу инспектора по соблюдению прав человека, ведения электронных баз данных, инструктаж личного состава и контроль выполнения служебных обязанностей.

В МВД рассказали, что система “Custody Records” уже реализована как пилотный проект в нескольких изоляторах временного содержания в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует расширить ее функционирование не только на ИВС, но и на все подразделения полиции.

“Главная задача системы — обеспечение прав и свобод каждого человека, который обратился, был приглашен или доставлен в подразделение полиции. Механизм онлайн-регистрации задержанных позволит, начиная с момента фактического задержания, подачи жалобы, контролировать действия должностных лиц в режиме 24/7”, — отметил глава МВД Арсен Аваков.