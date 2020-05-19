В Покровске, что в Донецкой области, четверо членов банды похитили и жестоко пытали 21-летнего мужчину - ветерана АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел 15 мая около 00:30 на улице. В момент нападения с ветераном находились двое его родных, но они ничего не смогли сделать.

Ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовный круг парня, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил контрактную службу в Вооруженных силах Украины.

“Однако мужчина осуждал их деятельность и не собирался становиться наемным преступником”, – отметили в полиции.

Нападавшие вывезли парня в неизвестном направлении, завязали скотчем руки, ноги и глаза. Пострадавшего жестоко пытали. Деньги и ювелирные изделия из золота потерпевшего похитители забрали себе. Затем в багажнике привезли и выбросили возле места похищения.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские нашли и задержали четырех участников преступной группы. Это неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых – по 5-6 судимостей. Один из преступников – гражданин Азербайджана. Организатором является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году.

Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.