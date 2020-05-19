Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Инцидент произошел 15 мая около 00:30 на улице. В момент нападения с ветераном находились двое его родных, но они ничего не смогли сделать.
Ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовный круг парня, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил контрактную службу в Вооруженных силах Украины.
“Однако мужчина осуждал их деятельность и не собирался становиться наемным преступником”, – отметили в полиции.
Нападавшие вывезли парня в неизвестном направлении, завязали скотчем руки, ноги и глаза. Пострадавшего жестоко пытали. Деньги и ювелирные изделия из золота потерпевшего похитители забрали себе. Затем в багажнике привезли и выбросили возле места похищения.
Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.
Полицейские нашли и задержали четырех участников преступной группы. Это неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых – по 5-6 судимостей. Один из преступников – гражданин Азербайджана. Организатором является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году.
Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.
- В январе сообщалось, что главное следственное управление Национальной полиции заявило о разоблачении банды серийных вымогателей, работавших под видом “атошников”.