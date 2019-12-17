В полиции говорят, что адвокату подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета предоставили для ознакомления все материалы по делу, адвокат это отрицает.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

“Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности, речь идет и о мерах безопасности относительно определенных лиц, которые применялись в этом уголовном деле. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования”, – сказано в сообщении.

В свою очередь адвокат подозреваемых Владислав Добош заявил, что получил три экспертизы, копии которых были добавлены к выбору меры пресечения, и документы о фиксации подрыва автомобиля Шеремета.

“Больше ничего абсолютно, что касается непосредственно задержанных лиц. Мне ничего не дали. Как я и предсказывал, мне не предоставили видео с камер наблюдения, мне не предоставили записи телефонных разговоров, мне не предоставили процессуальные документы, основания их получения и фиксирование протоколов”, – говорит он.

Адвокат утверждает, что указывал, какие документы хочет получить, но их не предоставили и никак это не объясняют.

“У них дело состоит из переписок, которые не имеют никакого доказательного значения. Они не скрывают. Если им было бы что показать, кроме этих трех так называемых экспертиз, они бы показали”, – считает Добош.

Также адвокат заявил о подготовке апелляции по избранным подозреваемым мерам пресечения.