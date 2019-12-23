Убийцы журналиста Павла Шеремета использовали взрывчатое вещество, остатки которого обнаружили при обыске у подозреваемого по этому делу Андрея Антоненко, в мине МОН-50.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Согласно заключению экспертов, изъятое ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, изготовленной кустарным способом

Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе “Дунари” в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на Самарском заводе взрывчатых веществ в 1987 году. В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена.

“Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета. На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность”, – отметили в полиции.

На данный момент подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал о том, что во время обысков в квартире подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко стало известно, что он хранил дома разобранную мину. Во время обысков музыкант попросил брата супруги вынести ее из квартиры. Позднее полиция опубликовала переписки и разговоры Антоненко якобы о мине и показала видео ее изъятия.

Активист, волонтер и председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын (настоящая фамилия — Балан) заявил, что “мина”, которую военный и музыкант Андрей Антоненко (ник Riffmaster), подозревамый в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, хранил дома, — учебная копия.

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.