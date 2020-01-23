В Совете Европы обратили внимание на растущую тенденцию нетерпимости поляков по отношению к украинцам.

Об этом сообщается в опубликованном докладе Совета Европы.

В докладе отмечается, что польское государство достигло значительного прогресса с 2014-го по 2020-й год в адаптации людей ромской национальности. Особая интеграция отмечена в области образования.

“Однако правовая база, которая защищает права национальных меньшинств в период мониторинга, в значительной степени не изменилась. К сожалению, не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком”, – сообщается при этом в документе.

Также в Совете Европы подчеркивают существующую тенденцию роста высказываний и инцидентов, мотивированных ненавистью, по отношению к украинцам.

“Самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы”, – сказано в докладе.

Ранее в МИД Украины вызывали посла Республики Польша Бартоша Цихоцкого из-за его заявлений о деятелях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.