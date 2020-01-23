Об этом сообщается в опубликованном докладе Совета Европы.
В докладе отмечается, что польское государство достигло значительного прогресса с 2014-го по 2020-й год в адаптации людей ромской национальности. Особая интеграция отмечена в области образования.
“Однако правовая база, которая защищает права национальных меньшинств в период мониторинга, в значительной степени не изменилась. К сожалению, не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком”, – сообщается при этом в документе.
Также в Совете Европы подчеркивают существующую тенденцию роста высказываний и инцидентов, мотивированных ненавистью, по отношению к украинцам.
“Самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы”, – сказано в докладе.
Ранее в МИД Украины вызывали посла Республики Польша Бартоша Цихоцкого из-за его заявлений о деятелях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.
- Напомним, по всей Украине 1 января прошли марши, посвященные годовщине рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
- В центре Киева состоялись традиционный марш и факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.
- Посольство Польши в Украине раскритиковало слова спикера украинского МИДа Екатерины Зеленко по поводу лидера украинских националистов Степана Бандеры.