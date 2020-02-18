Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

По словам протестующих, целью блокирования жд-пути было заставить власть отказаться от покупок угля в России и использовать свой польский уголь.

“Мы многократно обращались к правительству с требованием отказаться от импорта российского угля. И не раз получали обещания. Однако, в реальности ничего не происходит, кроме того, что политики и дальше декларируют и заявляют, а у нас и далее у шахт целые насыпи нашего угля “, – рассказал один из лидеров профоюзов польских шахтеров.

Сообщается, что в акции принимали участие около 300 людей. Подобная акция против покупки российского угля прошла в Польше уже во второй раз в 2020 году.

По словам замминистра государственных активов Польши, за 2019 год в страну было импортировано 10,8 млн тонн угля из России, что на 2,5 млн тонн меньше, чем было импортировано в 2018 году.

Помимо того, польские шахтеры также требовали повышения заработных плат на 12%.