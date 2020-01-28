О данном факте в эфире TVP Bydgoszcz сообщил руководитель Государственной санитарной инспекции в Куявско-Поморском воеводстве Ежи Каспжак.
По его словам, вчера, 27 января, взрослый мужчина после туристической поездки в одну из стран Азии самостоятельно обратился в больницу, пожаловавшись на недомогание. Его госпитализировали и проводят обследование с подозрением на заражением коронавирусом.
“Если кто-то возвращается из Юго-Восточной Азии и у него появились, например, повышенная температура, типичные симптомы гриппа, его помещают под эпидемиологическое наблюдение, либо изолируют в больнице, потому что у нас тоже были и такие случаи”, – добавил чиновник.
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В настоящее время в Польше нет официально подтвержденного случая коронавируса.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа.
- По информации министерства охраны здоровья, по состоянию на 26 января в Украине еще не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом nCoV 2019.
- 27 января стало известно об одном случае коронавируса, зафиксированном в Киеве. Медики уверяют, что речь идет не о nCoV-2019.