В Польше зафиксирован первый случай профилактической госпитализации с подозрением на коронавирус. Пациент – турист, вернувшийся из Азии.

О данном факте в эфире TVP Bydgoszcz сообщил руководитель Государственной санитарной инспекции в Куявско-Поморском воеводстве Ежи Каспжак.

По его словам, вчера, 27 января, взрослый мужчина после туристической поездки в одну из стран Азии самостоятельно обратился в больницу, пожаловавшись на недомогание. Его госпитализировали и проводят обследование с подозрением на заражением коронавирусом.

“Если кто-то возвращается из Юго-Восточной Азии и у него появились, например, повышенная температура, типичные симптомы гриппа, его помещают под эпидемиологическое наблюдение, либо изолируют в больнице, потому что у нас тоже были и такие случаи”, – добавил чиновник.

В настоящее время в Польше нет официально подтвержденного случая коронавируса.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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