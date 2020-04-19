Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Польши в Twitter.
Уточняется, что по состоянию на 19 апреля в Польше подтверждено 9 287 случаев заражения коронавирусом.
При этом 360 людей в Польше умерли от коронавируса, а 1040 людей вылечились.
В данный момент в больницах находятся около 2,5 тысяч пациентов, которых лечат от коронавируса. Еще 124 тысячи людей в Польше находятся на карантине дома.
В целом в республике провели уже больше 204 тысяч тестов на коронавирус. В частности, за последние сутки в Польше сделано 11,2 тысячи тестов.
- Ранее сообщалось, что в Польше планируют открыть для посещения парки и лесопарковые зоны со следующего понедельника.