В Польше зафиксировано уже больше 9 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Польши в Twitter.

Уточняется, что по состоянию на 19 апреля в Польше подтверждено 9 287 случаев заражения коронавирусом.

При этом 360 людей в Польше умерли от коронавируса, а 1040 людей вылечились.

В данный момент в больницах находятся около 2,5 тысяч пациентов, которых лечат от коронавируса. Еще 124 тысячи людей в Польше находятся на карантине дома.

В целом в республике провели уже больше 204 тысяч тестов на коронавирус. В частности, за последние сутки в Польше сделано 11,2 тысячи тестов.