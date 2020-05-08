Об этом сообщает польский канал RMF24.
Уточняется, что предприниматели протестовали в Варшаве с требованием более эффективной помощи в условиях кризиса и карантинных ограничений.
Протестующие провели автомобильный пробег и остановились у офиса премьер-министра государства Матеуша Моравецкого.
“У нас нет денег на кусок хлеба, мы не имеем возможности зарабатывать. Я в худшей ситуации, а правительственный план вообще не охватывает нашу отрасль”, – заявил один из участников протеста.
Сообщается, что протестующие заняли скамейки и расселись на асфальте перед офисом главы правительства.
В последствии, около двух часов ночи, полицейские задержали тех, кто оставался перед офисом до этого времени. Задержано было 37 человек.
Напомним, что президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, решено перенести на более поздний срок.
- Ранее ряд бывших президентов и премьеров Польши в открытом письме заявили, что не будут голосовать на предстоящих президентских выборах, и призвали граждан поступить так же. Политики подчеркнули, что считают “псевдовыборами” назначенные на 10 мая президентские выборы в той форме, в которой они запланированы (голосование по почте).