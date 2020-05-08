В Польше предприниматели требовали помощи в связи с карантинными ограничениями, некоторых задерживала полиция.

Об этом сообщает польский канал RMF24.

Уточняется, что предприниматели протестовали в Варшаве с требованием более эффективной помощи в условиях кризиса и карантинных ограничений.

Протестующие провели автомобильный пробег и остановились у офиса премьер-министра государства Матеуша Моравецкого.

“У нас нет денег на кусок хлеба, мы не имеем возможности зарабатывать. Я в худшей ситуации, а правительственный план вообще не охватывает нашу отрасль”, – заявил один из участников протеста.

Сообщается, что протестующие заняли скамейки и расселись на асфальте перед офисом главы правительства.

В последствии, около двух часов ночи, полицейские задержали тех, кто оставался перед офисом до этого времени. Задержано было 37 человек.

Напомним, что президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, решено перенести на более поздний срок.