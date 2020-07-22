В Польше экс-главу «Укравтодора» Новака арестовали на 3 месяца

Об этом сообщает польское информагентство РАР.
Новака и Яцека П. арестовали на три месяца, а также условный арест был наложен на Дариуша С., бывшего командира “Гром”. Если он заплатит 1 миллион злотых под залог, он будет освобожден.
Фото: РАР
Однако защита Новака намерена обжаловать меру пресечения.
“Мы подадим жалобу на решение суда о временном аресте”, – заявил адвокат Антони Каня-Сенявский, защитник бывшего министра транспорта Славомира Новака.
Адвокат утверждает, что у него не было возможности полностью ознакомиться с доказательствами.
- Ранее сообщалось, что в Польше по подозрению в коррупции задержали бывшего главу “Укравтодора” Славомира Новака.
- По этому делу проверяются тендеры на сумму 270 млн евро.