В Польше экс-главу «Укравтодора» Новака арестовали на 3 месяца

Польский суд арестовал бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака. Его взяли под стражу сроком на три месяца.

Об этом сообщает польское информагентство РАР.

Новака и Яцека П. арестовали на три месяца, а также условный арест был наложен на Дариуша С., бывшего командира “Гром”. Если он заплатит 1 миллион злотых под залог, он будет освобожден.

Фото: РАР

Однако защита Новака намерена обжаловать меру пресечения.

“Мы подадим жалобу на решение суда о временном аресте”, – заявил адвокат Антони Каня-Сенявский, защитник бывшего министра транспорта Славомира Новака.

Адвокат утверждает, что у него не было возможности полностью ознакомиться с доказательствами.