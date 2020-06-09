Польские власти изъяли более трех тонн кокаина, спрятанного в бочках с замороженной мякотью ананаса, стоимостью около 3 миллиардов злотых (760,9 миллиона долларов), что является рекордным уловом для страны.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Во вторник полиция заявила, что в результате расследования арестовано три в возрасте от 64 до 71 года.

По их словам, кокаин был обнаружен в бочках из замороженной мякоти ананаса на складе в северном портовом городе Гдыня. Он был доставлен на корабле в Гамбург из Эквадора, а затем прибыл в Гдыню автомобильным транспортом.