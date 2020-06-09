Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Во вторник полиция заявила, что в результате расследования арестовано три в возрасте от 64 до 71 года.
По их словам, кокаин был обнаружен в бочках из замороженной мякоти ананаса на складе в северном портовом городе Гдыня. Он был доставлен на корабле в Гамбург из Эквадора, а затем прибыл в Гдыню автомобильным транспортом.
- Ранее Служба безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков разоблачила и блокировала морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки на сумму 20 млн долларов.