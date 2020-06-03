В Польше назначили дату президентских выборов

Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться в мае, назначили на 28 июня.

Об этом сообщает польское издание Onet.pl.

“Мне бы хотелось, чтобы конкуренция была честной”, — сказала спикер польского Сейма Эльжбета Витек, которая озвучила дату новых выборов.

Президентские выборы в Польше состоятся 28 июня. А это значит, что если будет второй тур, он состоится 12 июля 2020 года.

Стоит также добавить, что голосование будет происходить смешанным способом – на избирательных участках и корреспондентским способом, то есть по почте.