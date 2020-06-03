Covid-19 Украина

обновлено 03.06.2020 в 15:02

Всего:

24823(+483)

Болеют:

+362(+483)

Выздоровели:

10440(+388)

Умерло:

735(+8)

15:51 В Одессе горел многоэтажный жилой дом: видео
15:50 Новоизбранное правительство Косово пообещало наладить отношения с Сербией
15:42 Главврача «Охматдета» назначили первым заместителем министра охраны здоровья
15:21 В Польше назначили дату президентских выборов
15:17 Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника
15:05 «Суд» оккупантов арестовал украинского военного в Крыму
15:04 На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей
15:02 Кабмин предлагает ввести электронные трудовые книжки, чтобы назначать пенсии автоматически
14:49 Рада хочет обязать пешеходов носить светоотражающие элементы в темное время суток
14:42 В пятницу можно будет наблюдать первое в 2020 году полнолуние
14:34 Папа Римский осудил расизм и уличное насилие
14:26 Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о ее строгой диете
14:19 ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу «пленок Деркача»
13:48 На одном из заводов «Укроборонпрома» возникла вспышка СOVID-19
13:41 Мужчина угрожал взорвать полицейских гранатой
13:38 МВД запустило приложение для проверки наличия штрафов за нарушение ПДД
13:35 Новый сезон в королевском театре Бельгии рекламируют с помощью драк в Раде
13:30 Цукерберг считает «оскорбительными» посты Трампа о протестах, но не будет их удалять
13:03 Ученые нашли регион с самым чистым воздухом на планете
13:00 Трамп ищет место для проведения многотысячного съезда Республиканской партии
12:51 Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования
12:24 Lufthansa объявила о сокращении штата в связи с падением спроса на перевозки
12:11 Warner Bros. поддержала протесты против расизма, открыв доступ к драме «Просто помиловать»
12:03 Пентагон направил 1,6 тысяч военных в окрестности Вашингтона для сдерживания протестов
11:43 Беспорядки в США: количество погибших из-за протестов возросло до 13
11:43 Джордж Буш выступил в поддержку протестующих против полицейского насилия
11:41 Счета «Общественного разблокировали»: вещатель может свободно пользоваться средствами
11:18 В Китае отрицают, что скрывали данные о коронавирусе от ВОЗ
10:59 Из-за убийства Флойда в США начались протесты в европейских странах
10:50 В Париже многотысячный протест против полицейского насилия перерос в столкновения: видео

В Польше назначили дату президентских выборов

Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться в мае, назначили на 28 июня.

Среда, 3 июня 2020, 15:21

Об этом сообщает польское издание Onet.pl.

Мне бы хотелось, чтобы  конкуренция была честной”, — сказала спикер польского Сейма Эльжбета Витек, которая озвучила дату новых выборов.

Президентские выборы в Польше состоятся 28 июня. А это значит, что если будет второй тур, он состоится 12 июля 2020 года.

Стоит также добавить, что голосование будет происходить смешанным способом – на избирательных участках и корреспондентским способом, то есть по почте.

  • Президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, перенесли из-за эпидемии коронавируса.
  • Ранее ряд бывших президентов и премьеров Польши в открытом письме заявили, что не будут голосовать на предстоящих президентских выборах, и призвали граждан поступить так же. Политики подчеркнули, что считают “псевдовыборами” назначенные на 10 мая президентские выборы в той форме, в которой они запланированы (голосование по почте).
Теги: Польша,

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться