В Польше назначили дату президентских выборов

Об этом сообщает польское издание Onet.pl.
“Мне бы хотелось, чтобы конкуренция была честной”, — сказала спикер польского Сейма Эльжбета Витек, которая озвучила дату новых выборов.
Президентские выборы в Польше состоятся 28 июня. А это значит, что если будет второй тур, он состоится 12 июля 2020 года.
Стоит также добавить, что голосование будет происходить смешанным способом – на избирательных участках и корреспондентским способом, то есть по почте.
- Президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, перенесли из-за эпидемии коронавируса.
- Ранее ряд бывших президентов и премьеров Польши в открытом письме заявили, что не будут голосовать на предстоящих президентских выборах, и призвали граждан поступить так же. Политики подчеркнули, что считают “псевдовыборами” назначенные на 10 мая президентские выборы в той форме, в которой они запланированы (голосование по почте).