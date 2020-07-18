Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl.

По информации издания, в Польше намерены уменьшить социальную дистанцию ​​с 2 метров до 1,5 и увеличить число возможных участников в массовых мероприятиях.

Так, лимит аудитории на спортивных объектах, в частности во время футбольных матчей на стадионах, будет увеличен до 50%.

Кроме того, в спортивных соревнованиях смогут участвовать до 300 участников, не считая обслуживающий персонал. Ограничения на посещение бассейнов и аквапарков также будут сняты.

В кинотеатрах и театрах увеличат лимит посетителей до 50% от общего количества.

Распоряжение вступит в силу 21 июля, а отдельные его положения 4 августа.