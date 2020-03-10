В Польше суд изберет меру пресечения пенсионеру, который в течение нескольких лет публиковал оскорбления в адрес украинского народа на своей странице в Facebook.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Согласно данным прокуратуры, 67-летний пенсионер, имя которого не указывается, в течение 2014-2019 оскорблял украинцев, называя их “бандеровцами”, “сволочами” и т. д. Досталось также экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Обвиняемый утверждает, что его критика касается только “последователей” идей Степана Бандеры. В свободное время он ведет страницу в Интернете, посвященную Волынской резне. Пенсионер заявил в суде, что “хочет защитить то, чему его учили дома, то есть почтить память жертв”.

“И мой профиль в Facebook – это как паб, где я встречаюсь с людьми со схожими интересами, мы обмениваемся мнениями. При написании сообщений я использую кнопку “Поделиться”, а не “Поделиться публично”. Мне и в голову не приходило, что за мной будут подглядывать. Я чувствую себя преследуемым, как будто кто-то ворвался в мое личное пространство”, – оправдывался в суде обвиняемый.

По его словам, “большинство украинцев не заслуживают того, чтобы их называли бандеровцами”. Однако он отметил, что “пока поляки не спросят с украинцев за Волынскую резню, весь украинский народ будет отвечать за нее”.

По мнению прокуратуры, это публичное оскорбление народа, а заявления преднамеренно публиковались как сообщения, видимые каждому, а не только “друзьям”. К тому же обвинение настаивало, что пенсионер использовал по отношению к экс-президенту Петру Порошенко слово “парх”, потому что оно указывает на его еврейское происхождение.

“Я воспринимаю слова прокурора как надевание намордника”, – парировал обвиняемый.

Приговор будет оглашен в середине марта. Прокуратура требует в отношении пенсионера одного года лишения свободы условно и публичного вынесения приговора. Сам обвиняемый утверждает, что дело было открыто “по указанию Киева”.