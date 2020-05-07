Президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, решено перенести на более поздний срок.

Соответствующее заявление обнародовали глава правящей партии “Право и справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский и его союзник Ярослав Говин (лидер партии “Согласие”), информирует RMF 24.

В нем указано, что выборы в воскресенье, 10 мая, не состоятся. В дальнейшем будет назначена новая дата.

“Из-за отклонения оппозицией всех конструктивных предложений, позволяющих провести президентские выборы этого года в течение конституционного периода, партии “Право и справедливость” и “Согласие” Ярослава Говина подготовили решение, которое обеспечит полякам возможность участвовать в демократических выборах. После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее”, – говорится в заявлении.

Выборы, как и раньше, планируется провести в заочной форме (по почте) “в интересах безопасности поляков и в соответствии с эпидемиологической ситуации”.

Обе политические силы обязуются подготовить изменения в закон об особых правилах проведения всеобщих выборов президента Польши в 2020 году.

Как отмечает RMF 24, после того, как спикер Сейма объявит о проведении новых выборов, они должны состояться в течение 60 дней. Таким образом, их могут провести в июле.

Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) одобрил предложение правящей партии “Право и справедливость” о проведении выборов президента страны в установленный законом срок (10 мая), несмотря на пандемию коронавируса. Голосование предлагалось провести заочно – по почте. Представители власти настаивают, что это единственный возможный вариант провести выборы в период эпидемии.

Предполагалось, что голосование 10 мая будет проходить непрерывно с 6:00 утра до 20:00 вечера. В течение этого времени избиратели должны были вбросить конверт (с карточкой для голосования и подписанной декларацией о личном и тайном голосовании) в специальный почтовый ящик по месту, где они внесены в список избирателей.

После голосования Сейма законопроект, позволяющий провести голосование по почте, был направлен в Сенат (верхнюю палату парламента), который отклонил документ.