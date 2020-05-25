Об этом рассказал министр здравоохранения Польши, сообщает польское издание Onet.

По его словам, масочный режим на улице может быть отменен уже в ближайшие дни. При этом такой режим могут сохранять в тех регионах страны, где коэффициент воспроизводства коронавируса будет превышать 1.

Отмечается, что впервые за несколько месяцев в Польше не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса за сутки. При этом за сутки в стране заразились 148 людей.

Сообщается, что “масочный режим” в Польше был введен еще 16 апреля для того, чтобы снизить риски распространения эпидемии коронавируса. В данный момент в стране следует в обязательном порядке носить маски в общественных местах, на работе и в общественном транспорте.