В Польше три гражданки Украины сбежали из самоизоляции, их разыскивает полиция.

Об этом пишет местное издание Dziennik.

Отмечается, что украинки приехали в Польшу несколько дней назад. Их поселили с женщиной, у которой позже подтвердили инфицирования коронавирусом COVID-19. После этого украинки сбежали из-под карантина.

“Все они работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент (Великопольское воеводство). Их поместили на карантин, так как в одной из их сожительниц обнаружили коронавирус. Однако женщины решили убежать из дома, в котором находились на самоизоляции”, – сообщил представитель полиции.

В польской полиции такое поведение женщин назвали безответственным. Там также добавили, что несоблюдение самоизоляции грозит тюремным заключением от шести до восьми лет.