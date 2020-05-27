Правительство Польши приняло решение разрешить людям выходить на улицу без медицинских масок с 30 мая.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Ослабление ограничений также включает в себя открытие кинотеатров, театров и спортивных залов 6 июня.

В ближайшие дни будут также разрешены публичные собрания до 150 человек, ограничения относительно количества людей в церквях также будут ослаблены.

Министерство здравоохранения Польши сообщило об одной новой смерти от COVID-19 в среду, в результате чего общее число погибших в стране от эпидемии достигло 1025 человек.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 229 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заболевания в Польше достигло 22 303.