Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил о закрытии всех школ, детских садов и университетов на две недели в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает RMF24.

“Все образовательные учреждения будут закрыты на две недели с понедельника”, – сообщил он.

Школы планируют закрыть со следующей недели. В четверг и пятницу образовательные учреждения еще будут работать, чтобы родители могли подготовиться к сложившейся ситуации.

“С завтрашнего дня эти учреждения будут недоступны для образовательного процесса, однако, поскольку некоторым родителям может быть трудно организовать уход так быстро, то завтра и в пятницу учреждения будут открыты. В классах учителя смогут смотреть за детьми”, – добавил премьер.

❗ Od 12 do 25 marca zawieszone zostaną zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. pic.twitter.com/lShNUTsnW2 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 11, 2020

Он отметил, что лучшая мера безопасности для детей – не выходить из дома, потому что они очень легко могут заразить других.

“Мы должны осознавать, что это приведет к серьезным нарушениям нормальной социальной жизни, нормальной культурной жизни – в данном случае образования, культуры и высшего образования. Тем не менее, мы убеждены, набираясь опыта у других, а также консультируясь с другими странами ЕС, а также с экспертами из ВОЗ и ее европейской повестки дня, что наши действия правильные и своевременные”, – подчеркнул премьер-министр.

Также он отметил, что коронавирус “проверяет наш физический иммунитет, но вирус также проверяет наш психический иммунитет”.

По данным Минобразования Польши, это положение распространится на 4,58 миллионов студентов. Будут закрыты 24 тысячи школ и 22 тысячи детских садов.

Принятое решение относится как к государственным, так и к частным учреждениям.

На сегодняшний день в Польше подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом. 1055 человек были помещены на карантин, а 9366 – под эпидемиологическим контролем.