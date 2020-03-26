Об этом говорится в материале #Букв “Выборы президента и Пасха под угрозой: как борется с коронавирусом Польша”.

Первый тур выборов запланирован на 10 мая. Кампанию за второй срок ведет нынешний президент Дуда, которого поддерживает правящая партия. Из-за запрета публичных мероприятий предвыборная кампания фактически заморожена. Дуда зато гарантированно имеет доступ к эфирному времени в публичному телевидению как действующий президент.

Кроме политического аргумента неравенства в ведении кампании, оппозиция и представители некоторых общественных организаций заявляют о трудностях избирательной логистики – из-за карантина нельзя набрать членов комиссий, составить и проверить списки избирателей. Также, остается опасность, что до планируемой даты выборов эпидемию в Польше не удастся полностью потушить, и голосование подвергнет опасности заражения членов избирательных комиссий и значительную часть избирателей.

В общем, Польша сейчас преодолевает проблемы, с которыми борются большинство стран Европы. Если ожидания экспертов оправдаются, карантинные меры принесут результат через одну-две недели, и количество новых случаев заражения коронавирусом начнет падать. Сейчас в Польше все живут надеждой на Пасху, близкую к нормальной.

Как сообщалось ранее, 14 марта правительство Польши решило закрыть границы для иностранцев на 10 дней.

В среду, 25 марта, было принято решение о продлении действия ограничения еще на 20 дней. Границы страны будут закрыты для иностранных граждан до середины апреля.