Об этом сообщает польский телеканал TVP1.
Избирательные участки открылись в 07:00 утра и будут работать до 21:00. Из-за эпидемии коронавируса на участках действуют санитарные меры – все избиратели должны быть в масках, члены комиссий также будут в масках и перчатках. Свои ручки они будут дезинфицировать, а избиратели будут пользоваться одноразовым ручками.
Перед голосование можно проверить наличие своих данных в списке избирателей – это можно сделать на сайте PKW (ЦИК), где есть полный список избирательных бюллетеней и поисковая система.
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Дуда и Тшасковский: Что известно о кандидатах, которые прошли во второй тур президентских выборов в Польше
По результатам первого тура Дуда получил 43,5% голосов, зато за его конкурента Тшасковського отдали свои голоса 30,46% избирателей.
Дуда накануне второго тура предложил внести в Конституцию изменение, которое запретит ЛГБТ-парам усыновлять детей.
Во время голосования в стране должна соблюдаться “предвыборная тишина”, за нарушение которой грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн злотых.
- Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше лидерство получил нынешний государственный лидер Анджей Дуда.
- Согласно соцопросу службы Pollster для программы “Wiadomości” польского телеканала TVP1, большинство поляков отдает победу на выборах президента нынешнему государственному лидеру Анджею Дуде.