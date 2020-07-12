Сегодня, 12 июля, в Польше стартовал второй тур выборов президента.

Об этом сообщает польский телеканал TVP1.

Избирательные участки открылись в 07:00 утра и будут работать до 21:00. Из-за эпидемии коронавируса на участках действуют санитарные меры – все избиратели должны быть в масках, члены комиссий также будут в масках и перчатках. Свои ручки они будут дезинфицировать, а избиратели будут пользоваться одноразовым ручками.

Перед голосование можно проверить наличие своих данных в списке избирателей – это можно сделать на сайте PKW (ЦИК), где есть полный список избирательных бюллетеней и поисковая система.

По результатам первого тура Дуда получил 43,5% голосов, зато за его конкурента Тшасковського отдали свои голоса 30,46% избирателей.

Дуда накануне второго тура предложил внести в Конституцию изменение, которое запретит ЛГБТ-парам усыновлять детей.

Во время голосования в стране должна соблюдаться “предвыборная тишина”, за нарушение которой грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн злотых.