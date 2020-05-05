Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Польши в Twitter.
“Количество зараженных коронавирусом – 14 242, умерло 700 человек (все случаи являются положительными, в том числе и у умерших)”, – сказано в сообщении.
При этом в больницах Польши сегодня находится около 2,7 тысячи людей, инфицированных коронавирусом, а на домашнем карантине пребывают больше 100 тысяч.
Также сообщается, что вылечились от коронавируса в государстве уже 4 280 человек.
- В Польше с 4 мая ослабили карантинные ограничения. В стране были открыты гостиницы и торговые центры.