В Польше зафиксировано уже 700 смертей от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Польши в Twitter.

“Количество зараженных коронавирусом – 14 242, умерло 700 человек (все случаи являются положительными, в том числе и у умерших)”, – сказано в сообщении.

При этом в больницах Польши сегодня находится около 2,7 тысячи людей, инфицированных коронавирусом, а на домашнем карантине пребывают больше 100 тысяч.

Также сообщается, что вылечились от коронавируса в государстве уже 4 280 человек.