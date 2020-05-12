Президент Польши Анджей Дуда утвердил стратегию национальной безопасности, в которой Россия считается главной угрозой.

Об этом сообщает “Польское радио”.

“Самую серьезную угрозу представляет политика властей Российской Федерации, которая реализуется с использованием военной силы”, – сказано в тексте стратегии.

При этом, согласно плану, ответом на российскую угрозу должно стать укрепление связей Польши с НАТО и Евросоюзом, а также доведение до 2,5% ВВП расходов на оборону.

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши, подобный подход был утвержден по результатам детального анализа действий России.

Также в стратегию национальной безопасности были введены положения, принятые по итогам распространения эпидемии коронавируса.