Об этом пишет местное интернет-издание Wirtualna Polska.
Изначально интернет-пользователь под именем Лара сообщила изданию о том, что мужчину забрала машина “скорой помощи”. Она отправила фото госпитализации, на которых видно, что медики одеты в защитные костюмы. Данный факт вызвал обеспокоенность в Сети.
Впоследствии изданию удалось получить официальное подтверждение информации.
“Поздно вечером мы получили сообщение из инфекционного отделения больницы Конина. Туда попал мужчина с подозрением на заражение коронавирусом”, – отметил заместитель местного санитарного инспектора Роман Войнунович.
По его словам, упомянутый мужчина ранее посещал северную Италию и вернулся в Польшу в воскресенье.
“В данный момент проводится диагностика мужчины на наличие в организме коронавируса. Насколько мне известно, пациент находится в хорошем состоянии”, – добавил Войнунович.
Позже издание Super Express со ссылкой на главного санитарного инспектора Великопольского воеводства Агнешку Дыбалу-Каминскую сообщило о двух госпитализированных.
“Их состояние хорошее, результаты анализов на наличие коронавируса будут готовы в понедельник. Мужчины попали в больницу после того, как обнаружили у себя симптомы инфекции. Один из них был во Вьетнаме, второй – в Италии. Их жизни сейчас ничто не угрожает”, – отметила чиновница.
В свою очередь министр охраны здоровья Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM заверил слушателей, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране пока нет. Однако он признал, что коронавирус “обязательно” появится в Польше.
“И это, наверное, будет не один, а несколько случаев, так как наши соотечественники возвращаются из района, который охвачен вирусом”, – подчеркнул Шумовский.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала технические рекомендации для стран относительно сдерживания коронавируса COVID-19.