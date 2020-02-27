В польском городе Конин вернувшегося из северной части Италии поляка госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Об этом пишет местное интернет-издание Wirtualna Polska.

Изначально интернет-пользователь под именем Лара сообщила изданию о том, что мужчину забрала машина “скорой помощи”. Она отправила фото госпитализации, на которых видно, что медики одеты в защитные костюмы. Данный факт вызвал обеспокоенность в Сети.

Впоследствии изданию удалось получить официальное подтверждение информации.

“Поздно вечером мы получили сообщение из инфекционного отделения больницы Конина. Туда попал мужчина с подозрением на заражение коронавирусом”, – отметил заместитель местного санитарного инспектора Роман Войнунович.

По его словам, упомянутый мужчина ранее посещал северную Италию и вернулся в Польшу в воскресенье.

“В данный момент проводится диагностика мужчины на наличие в организме коронавируса. Насколько мне известно, пациент находится в хорошем состоянии”, – добавил Войнунович.

Позже издание Super Express со ссылкой на главного санитарного инспектора Великопольского воеводства Агнешку Дыбалу-Каминскую сообщило о двух госпитализированных.

“Их состояние хорошее, результаты анализов на наличие коронавируса будут готовы в понедельник. Мужчины попали в больницу после того, как обнаружили у себя симптомы инфекции. Один из них был во Вьетнаме, второй – в Италии. Их жизни сейчас ничто не угрожает”, – отметила чиновница.

В свою очередь министр охраны здоровья Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM заверил слушателей, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране пока нет. Однако он признал, что коронавирус “обязательно” появится в Польше.

“И это, наверное, будет не один, а несколько случаев, так как наши соотечественники возвращаются из района, который охвачен вирусом”, – подчеркнул Шумовский.